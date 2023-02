Cande Moreno acaba 18a a la combinada del Mundial

Actualitzada 06/02/2023 a les 16:02

Cande Moreno ha finalitzat en 18a posició a la combinada alpina del Mundial d’esquí alpí de Mériebel-Courchevel (França). L’esquiadora de la FAE ha completat les dues mànegues de supergegant i eslàlom amb un temps final de 2’07”50, a 10”03 del temps de la vencedora, l’italiana Federica Brignone, que s’ha proclamat nova campiona del món. Moreno ha estat l’última de les corredores que han pogut finalitzar les dues baixades i ha aconseguit el millor resultat de la història en combinada d'una esquiadora del Principat. La jove ha superat el 19è lloc obtingut per Mimi Gutiérrez a Val d'Isère 2009.

A l’eslàlom que tancava la combinada, la velocista de la FAE havia de sortir la 25a, tot i que set esquiadores han renunciat a fer la segona mànega. En aquesta segona baixada, en una modalitat que no entrena habitualment ni on tampoc competeix Cande Moreno, l’esquiadora ha patit de valent, però ha pogut arribar a la línia de meta, amb l’últim registre de les participants a l’eslàlom amb un temps de 54”24, a 7”09 del millor temps en aquesta segona baixada, que ha estat per a la suïssa Wendy Holdener.

Al matí havia disputat el supergegant, una de les seves millors especialitats, però un parell d’errades l’han deixat força endarrere, acabant en 25a posició de 28 esquiadores que han acabat (cinc competidores més no han completat el traçat). Moreno havia fet un temps d’1’13”26 a 2”98 del temps de la italiana Federica Brignone, que havia estat la més ràpida a la part de velocitat.

Cande Moreno se centra ja en les seves especialitats, descens i supergegant, en aquesta primera participació en un Campionat del Món. Demà, dijous i divendres farà els entrenaments de descens abans de la cursa de dissabte, però la primera carrera que tindrà Moreno serà dimecres amb el supergegant. Pel que fa a Joan Verdú, dimarts de la propera setmana s’estrenarà amb les qualificacions de paral·lel d’una cursa que disputarà l’endemà si es classifica. La seva prova predilecta, però, arribar el divendres 17 de gener amb el gegant, en una cursa con l’esquiador espera entrar dintre del Top-10.