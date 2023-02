Sense cap confiança contra l'Albacete

Actualitzada 05/02/2023 a les 06:45

La carrera de fons que significa la LEB Or per un equip amb l’objectiu tan marcat com el MoraBanc Andorra permet poques concessions. L’equip tricolor afronta el tercer cap de setmana consecutiu amb partit al Poliesportiu i la victòria segueix sent innegociable independentment del rival. A favor, sens dubte, la comunió perfecte amb l’afició i el flaire de fortí que desprèn la bombonera aquesta temporada en què tots els partits s’han comptat per victòries. El factor en contra i el gran perill, pensar que tot està fet només per rebre un equip situat a la part baixa, amb només cinc victòries en 19 partits, i que arriba afeblit amb una molt curta rotació de només vuit efectius.Ara bé, l’Albacete Basket ve de guanyar a El Parque, precisament, l’Alacant, un dels dos botxins aquesta temporada del MoraBanc Andorra. “Tinc molt clar el partit que vull que fem. Volem ser sòlids i seriosos i la meva experiència em diu que aquest tipus de partits se solen complicar molt més del previst”. Són paraules del tècnic tricolor, Natxo Lezkano, que va remarcar que “estem donant molta importància al fet de tenir tot el respecte pels rivals”. En aquest sentit, l’entrenador del MoraBanc va apuntar que “no sento que l’equip s’estigui relaxant contra cap rival i sabem que tots els nostres rivals ens juguen el partit al límit de les seves possibilitats. No serà gens fàcil”. De l’Albacete Basket, Lezkano va dir que “juguen sense complexos ni pors i acostumen a castigar els equips que es desconnecten. Tenen focus molt marcats i hem de parar atenció. Mantenim la màxima alerta, segur”. Tot i que la final de la Copa Princesa en l’horitzó i, pràcticament, a tocar –dissabte 11 de febrer– l’entrenador tricolor va deixar ben clar que “no sé ni el dia que juguem la Copa Princesa. Només estic pensant en l’Albacete i és el que hem de fer perquè, tal com dic habitualment, aquesta és una lliga amb equips de gran nivel i amb gran riquesa tàctica”. L’Albacete Basket es presenta a Andorra, lògicament, com a vícitima propiciatòria i, a més, farcit de baixes. El seu tècnic, David Varela, va apuntar que “arribem a Andorra per sortir amb el màxim nivell, però sent conscients del rival que tenim’’. El que sembla clar és que l’equip tricolor necessitarà, de totes totes, la millor versió.