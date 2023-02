L'FC Andorra cau al darrer sospir contra un aspre Saragossa (0-1)

Actualitzada 05/02/2023 a les 18:24

S'ha repetit la història i l'FC Andorra ha perdut per la mínima a l'Estadi Nacional, davant un dur i aspre Reial Saragossa, un partit on ha merescut més. L'enfrontament, de lectura similar a la majora dels que s'han disputat en feu andorrà aquest curs, l'ha definit Bebé a la darrera jugada del partit -minut 94- atorgant els tres punts a l'equip aragonès i deixant l'Andorra desfet. L'equip tricolor, sobretot a la segona part, ha tingut diverses ocasions que no ha sabut resoldre i tot i ser dominador de la situació ha caigut novament en el parany i ha encaixat la quarta derrota consecutiva. Els tricolors només han sumat 5 punts dels darrers 27 en joc i només han aconseguit un triomf -al Nacional contra l'Oviedo- en els darrers nou partits. La pròxima jornada, el conjunt de Sarabia, ara 15è amb 32 punts, visita un dels estadis més complicats de la categoria, el Ciutat de València, per enfrontar-se al Llevant.