El VPC Andorra femení va perdre ahir al CEM de la Mar Bella de Barcelona davant d’un dels millors equips del grup, el líder, el CN Poble Nou per 17 a 7, en un partit, tot i la derrota i la condició de les rivals, ben lluitat per les andorranes. Les noies de Dani Raya van fer un partit molt seriós, posant les barcelonines en problemes però no van poder aprofitar les ocasions. La propera jornada, la novena del campionat, el VPC femení rebrà l’INEF Lleida, el 19 de febrer al camp de Prada de Moles.