Les GSeries 2023 entren avui a la fase decisiva

Actualitzada 04/02/2023 a les 06:44

Les GSeries celebren avui la penúltima jornada al Circuit Andorra-Pas, en el que serà el tercer míting de la prova. Guillaume de Ridder (GSeries E), José Roger (SBS), David Bouhet (2RM) i Marc Font (IG) comencen aquesta G3 com a líders del certamen, en un traçat desconegut per a molts dels participants i una meteorologia que, segons les previsions, no serà tan dura com la que van suportar els presents a les instal·lacions del port d’Envalira, durant la disputa de la G2. En aquesta ocasió el revolt referent del traçat andorrà –el parabòlic– només es traçarà fins a la meitat i just en aquest punt central es marcarà un angle de 90 graus per entrar a la zona tècnica del circuit del port d’Envalira. El repte per als participants serà trobar el millor canvi de ritme per negociar el revolt de 90 graus i seguir la resta del traçat amb normalitat.