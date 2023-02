L'equip andorrà sub 16 perd contra Portugal a la primera ronda (3-0)

Actualitzada 04/02/2023 a les 06:45

La selecció andorrana sub 16 va perdre ahir a la primera ronda de la Winter Cup, que se celebra al Circolo Equitazione Reggio Emilia, a Itàlia. La delegació tricolor, amb el director tècnic, Eric García, al capdavant, va caure davant Portugal per 3 a 0 i durant la jornada d’avui disputarà una espècie de fase de consolació, que ha de determinar la posició final per a Andorra i la resta de participants. Guillem Davasse va perdre el primer dels partits individuals davant Joao Dinis per 6 a 1 i 6 a 0 i Pablo Carrascosa va cedir per un doble 6 a 0 contra Salvador Monteiro. Finalment, al darrer partit, als dobles, la parella andorrana [Davasse i Carrascosa] va perdre per 6 a 2 i 6 a 2 i va poder competir una mica més davant la parella portuguesa, molt superior.Aquesta Winter Cup està considerada un Europeu d’hivern, ja que és el gran torneig de referència i el més important d’Europa per a nacions que es disputa en pista indoor.