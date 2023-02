Un ambiciós Joan Verdú, pletòric de confiança, es marca el repte més exigent de cara al Mundial de Courchevel-Méribel

Semblava no atrevir-se a donar un pronòstic però, potser quan menys s’esperava, Joan Verdú va deixar anar sense dubtar “vull atacar un Top 10, aquí ho deixo”. És la versió més ambiciosa d’un Verdú que és plenament conscient que es troba en el millor moment de la seva carrera. “Tinc dorsal i capacitat per buscar un gran resultat. Estem a un gran nivell i cada cursa me la prenc com si m’hi anés la vida”, va afegir l’esquiador de la FAE.



Amb l’aval dels molt bons resultats que ja ha signat aquesta temporada –dues dotzenes places i una setzena– a la