Esteve, Rius, Gabriel i Cornella milloren punts FIS en eslàlom

L’equip masculí de tècnica, amb Àlex Rius, Axel Esteve, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, ha tancat una primera part de la temporada amb una gran evolució. Els quatre esquiadors han aconseguit millorar punts FIS en eslàlom i ara fan front a una segona part de la campa­nya 2022-2023 amb un plus de motivació que arriba després de mesos de treball.La 16a llista de la FIS publicada dimecres confirma la bona trajectòria dels quatre esquiadors. Esteve va començar la temporada amb 25,41 punts FIS i fruit dels darrers resultats, ara se situa amb 23,79. Rius iniciava el curs amb 30,23 punts i ara mateix ha aconseguit baixar fins als 27,21. Gabriel, per part seva, és dels que més han millorat, ja que començava el curs amb 36,94 i ara mateix en té 31,66. Cornella, finalment, ha passat dels 35,02 amb què va iniciar l’any en eslàlom a estar per sota dels 30, amb 29,32 punts. Els resultats s’han acollit amb gran satisfacció pels tècnics i Fred Beauviel, responsable de l’equip masculí, va explicar que “els resultats assolits per tot el grup tècnic són fruit d’una preparació i programació rigoroses”.