El Freeride World Tour Junior reuneix una centena de riders

Actualitzada 04/02/2023 a les 18:05

L’estació d’Ordino Arcalís ha viscut la celebració del Freeride World Tour, el passat dijous, i les proves classificatòries del 2023 Yeti FWT Junior Ordino Arcalís que han tingut lloc aquest matí a la zona de la Portella del Mig, concretament a la cara "15 metres", una zona on altres anys s’hi ha celebrat el FWT Pro, segons informa el domini en un comunicat. La cita junior, que ha celebrat la seva 11a edició, ha reunit 100 riders de vuit nacionalitats diferents que han competit en les categories d’esquí i snowboard U14, U16 i U18.Entre els esportistes que hi han participat s’hi troben els representants de la Freeride Academy d’Ordino Arcalís: els andorrans Max Sacristán, Dani Bienert, Jaume Jordi, Manel Garcia i Pol Garcia, així com els catalans Marc Sesé, Eric Sesé, Roc Burgstaller, Bruna Burgstaller, Mariona Moré, Elsa Rabasa, Emma Valls i Elena Jaume.L'estació informa que en la categoria U18, les victòries han estat per a Leire Pérez Saeta (ESP) i Vaughn Hardwick (AUS) en snowboard, mentre que en esquí s’han proclamat vencedors el britànic Jordan Ray i la francesa Zoe Delzoppo. Els representants de la Freeride Academy Eric Sesé, Daniel Bienert i Max Sacristan han completat una bona actuació aconseguint entrar al Top-10 ambla 5a, 7a i 8a posició respectivament, amb Jaume Jordi en l’11a posició. Les esquiadores femenines de l’Academy Elsa Rabassa i Emma Valls també han marcat unes bones línies que les han posicionat al 7è i 9è lloc de la classificació.La categoria U16 només ha comptat amb la prova d’esquí masculina. L’or se l’ha endut Hugo Solorzano (ESP), que també en va resultar vencedor l’any passat, i han completat el podi Axel Dedieu (ESP) i Noam Rouiller (SUI), respectivament. També han obtingut uns bons resultats els riders de la Freeride Academy Marc Sesé (7è), Roc Burgstaller (10è) i PolGarcia Gamallo (11è).Per altra banda, pel que fa als riders més joves de la categoria U14, els primers llocs han estat per Albert Capel (ESP) i Vilja Wåge (NOR). La rider de la Freeride Academy Mariona Moré ha assolit un podi amb la segona posició, mentre que les seves companyes Bruna Burgstaller i Elena Jaume han aconseguit acabar en 5a i 7a posició. En snowboard, els campions han estat Eva Cardona Barcia (ESP) i Hugo de la Peña (ESP).