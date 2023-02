“Seria senzill dir que amb més diners hi ha millors resultats”

La titular d’esports es mostra satisfeta per l’evolució del centre de tecnificació d’Ordino i justifica l’augment del 15% de les subvencions

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, aprofita el final de la legislatura per fer balanç de la política esportiva del Govern.



Quin balanç de la legislatura fa?

Molt positiu. Durant la pandèmia l’esport i la cultura han estat part de la solució del problema i s’ha fet molta feina afegida a la que ja es feia, hem assolit els objectius que teníem i n’hem obtingut d’altres, i guardem un aprenentatge bo d’elaborar protocols i ser reactius en les mesures.



I més enllà de la pandèmia?

Repassant el programa electoral, a més de tot el que hi havia, hi ha hagut altres aspectes