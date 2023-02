Portugal, subcampiona d'Europa, un dels ossos per a la selecció sub 21

Actualitzada 03/02/2023 a les 05:45

La selecció sub 21 ha quedat enquadrada en un grup molt complicat i exigent a la fase de classificació per a l’Europeu de la categoria. Els nois d’Eloy Casals s’hauran d’enfrontar a Portugal, Croàcia, Grècia, Bielorússia i les illes Fèroe al grup G del Preeuropeu. El rival més fort, sens dubte, és Portugal, l’actual subcampió d’Europa i que té molts jugadors titulars a grans clubs europeus i que juguen competició internacional. A l’última fase final de l’Europeu, Portugal es va desfer d’Itàlia als quarts de final i d’Espanya a les semifinals.El seleccionador, Eloy Casals, va comentar que “ja sabíem que ens tocarien rivals molt forts, com ho seran Croàcia i sobretot Portugal, amb qui sempre ens agrada jugar”.