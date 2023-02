Lucas Pagès acaba 24è a la Copa del Món de Les Contamines

Actualitzada 02/02/2023 a les 16:34

L'esquiador de telemark Lucàs Pagés ha quedat en 24a posició a la primera prova esprint de la Copa del Món de Les Contamines-Montjoie (França). L'andorrà era 23è a la primera mànega amb 1.16.55, mentre que en la segona ha estat 24è amb 1.19.63. Pagès competirà demà en un segon esprint de la Copa del Món.En esquí alpí, l'equip masculí de tècnica ha tancat la primera part de temporada amb millora de punts FIS en eslàlom, segons es publica avui a la 16a llista de la FIS. Per una banda, Àxel Esteve, que va començar la temporada amb 25.41 punts FIS, tanca la primera part de la temporada amb 23.79 punts gràcies a les dues victòries assolides en l'últim mes, a Engelberg i Val Palot, i una segona posició a Val Palot. Àlex Rius, ha aconseguit baixar dels 30.23 punts FIS als 27.21 amb els resultats obtinguts a Engelberg, on va ser segon i quart; a Val Palot, on va ser primer i tercer, i a Veissensee, on va ser vuitè.Bartumeu Gabriel també destaca en la millora de punts, marcant-ne 31.66 mentre que a principis de curs en tenia 36.94. La campanya de Gabriel ha estat regular, amb una quarta plaça recent a Val Palot. Finalment, Xavi Comella se situa en l'última llista FIS amb 29.32 punts, una millora respecte als 35.02 d'inici de temporada gràcies al segon lloc assolit a Engelberg.