L'Andorra MTB Classic es converteix en Andorra Epic Pyrénées

Actualitzada 02/02/2023 a les 06:45

L’organització de l’Andorra Multisport Festival va confirmar ahir que la prova de bicicleta de muntanya de l’esdeveniment que té com a epicentre la Massana, l’Andorra MTB Classic, farà un pas endavant convertint-se en l’Andorra Epic Pyrénées a partir d’aquesta mateixa edició, aconseguint un prestigi extra després d’alinear-se amb les Epic Series.Aquest circuit compta amb proves de prestigi, en què destaca l’Absa Cape Epic, la cursa que es realitza íntegrament a Sud-àfrica. A més, el circuit té la 4 Islands MTB Croatia, la SPAR Swiss Epic i The Pioneer i, des d’ara, l’Andorra Epic Pyrénées. Tots aquells corredors que completin dues d’aquestes carreres, una de les quals la sud-africana, es converteixen en Epic Legend, un reconeixement especial.El project manager de l’Andorra Epic, Aleix Ribell, va assenyalar que “Andorra és un paradís de la BTT i el canvi de nom posiciona l’experiència de l’esdeveniment de més bicicleta de muntanya, més quilòmetres i més oportunitats per conquerir els Pirineus al Principat d’Andorra”.