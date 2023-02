Actualitzada 01/02/2023 a les 05:51

L’ombra dels tripijocs al futbol nacional va reaparèixer després que la policia nacional espanyola detingués ahir 23 persones que estan acusades de pertànyer a una organització criminal involucrada en el frau en els partits relacionats amb les apostes espor­tives en línia, entre d’altres campionats la Lliga Multisegur Assegurances. La vintena de detencions van produir-se a diverses províncies espanyoles, com Badajoz, Cadis, Ciudad Real, Còrdova, Tenerife i Ceuta, i formaven part del segon capítol de l’operació Conífera, que ja va tenir 21 detinguts en una primera fase. Les investigacions van ser realitzades pel cos d’ordre del veí del sud juntament amb la Interpol i l’Europol, i tot i que, suposadament, també hi hauria implicació andorrana perquè alguns dels partits arreglats s’haurien disputat a la Lliga Multisegur Assegurances, fonts de la policia van confirmar ahir al Diari que el cos no havia rebut cap tipus de petició d’informació de cossos internacionals, i que tampoc s’havia produït cap detenció al país.Un cop es va conèixer la notícia, la Federació Andorrana de Futbol va iniciar un procés d’avaluació i anàlisi de les informacions publicades sobre els suposats fraus, tot i que l’empresa que monitoritza els duels de competicions nacionals per evitar els tripijocs no va detectar cap anomalia. En tot cas, l’ens federatiu va assegurar que està a plena disposició de les autoritats judicials i esportives del país per tal “d’aclarir i cooperar en la investigació”, a més de lamentar que aquests “presumptes fets esquitxin la imatge dels clubs, jugadors i col·laboradors que s’esforcen juntament amb la FAF per millorar a través de l’esport els valors humans i socials propis de la nostra societat”.Segons va informar la policia espanyola, el modus operandi d’aquesta trama començava amb futbolistes que facilitaven informació als integrants de l’organització i apostadors, i posteriorment amb aquestes dades es feien els tripijocs acordant resultats o altres aspectes del joc. Posteriorment es realitzaven les apostes, tant en línia com de manera presencial, i per últim els líders de l’organització distribuïen els beneficis que obtenien amb aquestes apostes fraudulentes. De fet, alguns dels arrestats venien els seus comptes a les cases d’apostes perquè els veritables apostadors, implicats en el frau, no despertessin cap sospita en els pronòstics.