Joan Verdú no acaba el primer supergegant de Copa d'Europa a Orcières

Actualitzada 01/02/2023 a les 05:45

Joan Verdú no va poder finalitzar el primer supergegant de la Copa d’Europa d’Orcières-Merlette (França).L’esquiador de la FAE sortia amb el dorsal 11 i va arrencar bé aconseguint el millor temps al primer parcial, però se’n va anar massa llarg saltant-se una porta i no va completar el recorregut. Avui tindrà una nova Copa d’Europa en unes curses que Verdú aprofita per entrenar aquesta disciplina que disputarà també al Campionat del Món.De la seva banda, Jordina Caminal va disputar ahir el segon entrenament de descens de la Copa d’Europa de Chatel, on va acabar 70a, a 4”43 del millor temps, de l’austríaca Nadine Fest. Caminal correrà avui i demà les dues curses de descens, mentre que divendres farà el supergegant.