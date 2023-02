El MoraBanc no falla a Torrelavega (62-80)

Actualitzada 01/02/2023 a les 22:37

El MoraBanc Andorra ha sumat la 17 a victòria de la temporada després d'imposar-se per 62-80 a la pista del Grupo Alega Cantàbria.El duel ha arrencat amb els locals més endollats, però els tricolors han pogut capgirar-lo ràpidament i tancar el primer quart 20-23. La bona dinàmica s'ha seguit al segon període amb el MoraBanc marxant vuit amunt (20-28), però llavors ha arribat l'habitual desconnexió que ha fet que el Cantàbria es posés 33-29 per davant. El matx ha entrat en un intercanvi de cops d'on han sortit beneficiats els tricolors, que guanyaven 35-36 al descans.A la represa, després d'un tram d'imprecisions a un costat i l'altre, ha estat el MoraBanc qui s'ha mostrat més còmode sobre el parquet, i ha pogut marxar vuit punts per davant igualant la màxima diferència de la primera meitat, però els locals no s'han donat per morts, ni de bon tros, i s'han posat a cinc 51-56 a falta de l'últim període. Un 2-10 de sortida del MoraBanc a l'últim període amb l'equip movent bé la pilota i augmentant la màxima diferència fins als 13 punts (53-66) i ha fet rendir-se els locals davant d'un MoraBanc que ja no ha deixat escapar el triomf, i ha sumat una victòria més al sarró.