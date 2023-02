El Freeride World Tour es farà demà al Pic de les Planes

Actualitzada 01/02/2023 a les 17:29

La prova andorrana del Freeride World Tour se celebrarà demà a la cara sud-est del Pic de les Planes. La finestra per la segona prova del circuit mundial forapista que acull Ordino Arcalís estava prevista a partir de divendres, però l'organització ha decidit avançar-ho un dia per aprofitar les bones condicions de neu actuals a la prova que arrencarà a les 9.30 hores amb 48 corredors de 14 nacionalitats, entre ells, el rider de casa Iker Reyes.Durant la presentació de la prova celebrada aquesta tarda, el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha destacat que "proves com aquesta encaixen amb la nostra estratègia de màrqueting per posicionar Andorra com a destí internacional de la pràctica de neu", mentre que el conseller de Turisme, Esports i dinamització d'Ordino, Jordi Serracanta, ha manifestat que "Ordino Arcalís és una estació referent en el freeride". Per la seva banda, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha lamentat que "ens hagués pogut fer la prova al voltant de l'estació", però ha recordat que "l'objectiu principal és la repercussió mediàtica i l'abast Mundial de les imatges que es poden emetre tant d'Andorra com del Pirineu en general, que donen credibilitat de cara als mercats internacionals", mentre que esportivament, el cap del Freeride World Tour, Nicolas Hale-Woods, ha volgut destacar que "les muntanyes d'Andorra són molt maques i ens donen moltes opcions per competir en llocs difernets".L'únic representant del país serà Iker Reyes, que ha assenyalat que "estic supercontent i compleixo un somni de tota la vida", mentre que Abel Moga, esquiador de la Vall d'Aran que va ser setè a la primera prova del circuit, ha manifestat que "he esquiat molt aquí i per mi Andorra és part de casa".El responsable del Freeride World Tour, Nicolas Hale-Woods, s'ha referit també amb l'acord perquè el circuit s'integri dintre de la FIS, i ha destacat que "aquesta unió ens donarà la possibilitat de passar a un estadi superior" i, a més, ha avançat que està havent-hi converses "que van pel bon camí" perquè el freeride pugui convertir-se en un esport olímpic en el futur.