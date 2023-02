Àlex Valle vol aprofitar “aquesta gran oportunitat”

L’FC Andorra ha presentat aquest matí l’únic reforç d’aquest mercat d’hivern, el jove lateral esquerre Àlex Valle. El futbolista arriba cedit pel Barça B fins a final de temporada per cobrir la baixa de llarga durada de Martí Vilà i ha assenyalat que “estic molt feliç d’estar aquí, i des del primer moment que m’ho van dir vaig veure que era una gran oportunitat”, a més d’afegir que “es juga a un futbol semblant, i estic encantat de poder renovar amb el Barça i arribar a l’FC Andorra”. Sobre la seva arribada, el director esportiu tricolor, Jaume Nogués, ha manifestat que “va ser la primera trucada que vam fer i era gairebé la nostra única opció”.

L’FC Andorra va tancar el mercat d’hivern amb una última jornada amb una arribada, la d’Àlex Valle, i una cessió, de Moha, a més del canvi de destinació de Berto Rosas.

Nogués ha aprofitat també per fer balanç del mercat tancar ahir on els tricolors han incorporat només a Valle, i han tingut les baixes de Marc Frrnández, traspassat, i de Pau Casadesús i Moha, cedits. El director esportiu ha afirmat que “tenim una curta experiència i sempre ens ha anat bé no reforçar-nos gaire al mercat d’hivern. Nosaltres creiem que el que s’ha de fer és fitxar bé a l’estiu, fer una bona plantilla i un bon grup, que és la clau dels èxits”, i ha clos que “tenim plena confiança en la plantilla i el cos tècnic”.La jornada va arrencar amb la confirmació de la cessió per part del Barça Atlètic d’Àlex Valle, una operació avançada pel Diari. El lateral esquerre arriba fins a final de temporada sense opció de compra per reforçar el flanc esquerre de la defensa després de la lesió de gravetat que Martí Vilà va patir al camp del Tenerife. El jove jugador blaugrana portava ja uns dies en dinàmica tricolor amb permís del club català perquè comencés a entrenar amb els seus companys i conegués el vestidor. El futbolista català, que va renovar com a blaugrana fins al 2025 abans de certificar la seva arribada al Principat, lluirà el dorsal 32 la resta de la campa­nya.L’altra gran operació va ser la cessió de Moha Moukhliss, que farà el camí invers i jugarà la resta del curs cedit a les files del Barça Atlètic, en una operació en què no hi ha tampoc opció de compra. El migcampista no ha tingut gaire protagonisme fins al moment a les ordres d’Eder Sarabia, ja que només ha disputat onze partits, quatre dels quals com a titular.Per últim, ahir a la tarda també va confirmar-se la cessió del davanter internacional Berto Rosas al Betis B. L’atacant havia arrencat la temporada a l’Utebo, de Segona RFEF, on s’havia erigit com un dels futbolistes més destacats de la categoria, i ara acabarà el curs a la capital andalusa. El conjunt andalús es guarda una opció de compra.