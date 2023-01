Una operació contra tripijocs a partits esquitxa la lliga andorrana

Actualitzada 31/01/2023 a les 18:03

La policia nacional espanyola ha arrestat 23 persones que integrarien una organització que estaria involucrada a tripijocs en partits de futbol a través d'apostes online. El frau esquitxaria la lliga andorrana perquè el cos espanyol informa que per fer les apostes aprofitaven els vincles personals amb jugadors i integrants dels equips de futbol, "operant especialment en l'àmbit de la RFEF, la lliga nacional de Gibraltar i la lliga d'Andorra", tot i que no s'especifica el vincle amb el Principat.La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha anunciat que "ha iniciat un procés d'avaluació i anàlisi" de les informacions que han sorgit sobre el possible frau realitzat en partits de futbol i que apunten "podrien afectar a la Lliga Nacional", en un comunicat fet públic aquesta tarda. L'entitat remarca que està "a plena disposició de les autoritats judicials i esportives del país amb la finalitat d'aclarir i cooperar en la investigació".La policia ha assenyalat al Diari que no han rebut cap petició d'altres cossos de seguretat veïns sobre aquest afer de tripijocs en partits de futbol i que el servei d'ordre andorrà "no té cap investigació en curs al respecte".La FAF destaca que "lamenta que aquests presumptes fets esquitxin la imatge dels clubs, els jugadors i els diferents col·laboradors", ja que asseguren que tots s'esforcen cada dia "per aconseguir millorar, a través de l'esport, els valors humans i socials propis de la nostra societat".La policia espanyola ha fet les detencions a Badajoz, Cadis, Ciutat Reial, Còrdova, Tenerife i a Ceuta, i suma a l'operació contra el frau al futbol a la primera fase que es va saldar amb 21 arrestats. El cos especifica que alguns dels detinguts venien els comptes de joc perquè els integrants de l'organització fessin apostes online en els partits que s'haurien manipulat el resultats, i així aconseguien ingressos d'entre 4.000 i 24.000 euros per compte de joc.