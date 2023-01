Nahuel Carabaña acaba 20è a l'Espanyol de cros

Actualitzada 31/01/2023 a les 05:43

Nahuel Carabaña va finalitzar en la 20a posició el Campionat d’Espanya de cros, celebrat a la localitat basca d’Ortuella, aconseguint el millor resultat en aquesta cita. L’atleta va completar el recorregut de 9,5 quilòmetres amb un temps total de 32’12”, a 1’46” de l’atleta de Burundi Thierry Ndikumwenayo, que es va endur la victòria per davant d’Adel Mechaal, que va proclamar-se campió d’Espanya.D’altra banda, la pista del Centre de Tecnificació d’Ordino va acollir el Campionat d’Andorra absolut i promeses en pista coberta, amb triomfs d’Ariadna Argemí i Miquel Vílchez en perxa, de Noa Godoy i Luke Aaen en alçada, de Lander Teixeira en triple salt, d’Aroa Carballo i Lander Teixeira en salt de llargada, i de Lerato Pagès i Arnau Roig en els 60 metres. A més, Duna Viñals va rebaixar els rècords nacionals sub 18 en els 60 llisos i en els 60 tanques, i Noa Godoy va igualar el sub 16 en salt d’alçada.