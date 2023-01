L'FC Andorra no farà l'estadi de Prada de Moles

Actualitzada 31/01/2023 a les 17:13

L'FC Andorra no farà l'estadi que havia projectat al camp de Prada de Moles, a Encamp. La cònsol major de la parròquia, Laura Mas, i el president del club, Ferran Vilaseca, han donat els detalls sobre la decisió de no tirar endavant la infraestructura per motius econòmics, per la desviació del cost que s'incrementa uns 20 milions respecte a la primera previsió. Mas ha exposat que el cost previst en el moment de l'adjudicació provisional al juliol era de 26 milions d'euros i la previsió ara és de 37 milions per a l'estadi i el el camo d'entrenament ha passat d'1,3 a 3 milions.Vilaseca ha explicat que "la realitat a vegades és més tossuda que les voluntats i les ganes de fer" i ha argumentat que el projecte no es concretarà per la conjuntura "dolenta" a nivell internacional, "les exigències de la Lliga i als requisits que ens imposen per construir el nou estadi la decisió de no fer l'equipament esportiu i la voluntat de fer algo enriquidor per a la parròquia i l'FCA". Ferran Vilaseca ha manifestat que "com a conseqüència del gran desviament que hem tingut a l'hora de projectar l'estadi, per responsabilitat consensuada amb el comú d'Encamp, MoraBanc i nosaltres hem hagut de fer un pas al costat tots plegats i redefinir que és el que podem fer com a FCA respecte al nou estadi". El president del club ha recalcat que han intentat tirar endavant la construcció de l'estadi de Prada de Moles i que han mantingut moltes reunions amb arquitectes per intentar solucionar "el desviament que ha estat insalvable".Respecte al lloc on jugarà l'FC Andorra en quedar-se sense l'estadi d'Encamp que havia de ser la seu del club, Vilaseca ha afirmat que "demà és demà, ens hem de reunir, hem de veure com ho afrontem, parlar amb les parts interessades i veure les següents passes. Tenim un projecte ambiciós". I en ser preguntat per la possibilitat de jugar fora del Principat ha asseverat que "nosaltres ens diem FC Andorra, no? Doncs ja està".Laura Mas ha assenyalat que no es farà l'adjudicació definitiva de l'estadi de Prada de Moles després d'haver-la fet de manera provisional a finals de juliol i ha remarcat que el projecte inicialment presentat pel club "encaixava" dins del pla de posicionament de viles europees. La cònsol ha remarcat que "tot i que l'FCA no pugui tirar endavant la construcció de l'estadi, seguirem treballant per la millora a nivell de creixement d'instal·lacions esportives a la zona". Mas ha destacat que s'ha treballat perquè el projecte havia de ser "viable i assumible" per a les finances de la parròquia "i el comú s'ha compromés a aportar 10 milions però no podem aportar una quantitat superior".El comú va fer l' adjudicació provisional de la construcció de l'estadi al club tricolor a finals de juliol. L'FC Andorra disposava de sis mesos per presentar el projecte constructiu i documentació per obtenir l'adjudicació definitiva de la infraestructura, que es preveia tenir operativa en tres temporades. El projecte preveia fer una concessió per 35 anys i la construcció del nou estadi es va xifrar en 26 milions d'euros.