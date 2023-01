Nou top-20 d'Irineu Esteve

El fondista segueix demostrant el seu bon moment de forma amb un 19è lloc als 20 quilòmetres clàssics a Les Rousses

Irineu Esteve segueix en bon estat de forma, i després del 15è lloc de divendres, ahir va finalitzar en 19a plaça a la cursa de 20 quilòmetres clàssics amb sortida massiva de la Copa del Món de Les Rousses (França) d’esquí de fons. El fondista de la FAE va sumar així el tercer Top-20 seguit al circuit mundial, una fita que no havia aconseguit mai en la seva carrera, després del novè lloc a l’última prova del Tour de Ski i les dues curses a França, quan tot just falta menys d’un mes per a una altra de les grans