Actualitzada 30/01/2023 a les 06:53

La Lliga Multisegur Assegurances va tornar després de més d’un mes d’aturada igual que havia marxat, amb l’Atlètic Escaldes com a líder de la competició i invicte després de les 15 primeres jornades de competició. Després del cop de l’eliminació a la Copa per alineació indeguda, el conjunt dirigit per Fede Bessone no va fallar a la competició de la regularitat, i va imposar-se a la UE Engordany per 2-0 amb gols de Carmona en pròpia porteria i Guillaume a la segona meitat.Els escaldencs tenen quatre punts de marge respecte als seus perseguidors, Inter Escaldes i FC Santa Coloma, que ahir no van fallar en els duels contra equips de la part baixa de la taula. L’actual campió de la competició va golejar amb contundència la UE Sant Julià per 0-5, amb els gols de Sascha (2), Caballé, De la Tor-re i Berlanga i Roca. Pel que fa als colomencs, van imposar-se a l’FC Ordino per 1-4. Eloy Gila i Coto van obrir el marcador abans del descans, i a la segona meitat Estrada va reduir diferències per als ordinencs abans que Novoa i Rebés sentenciessin el duel.La sorpresa de la jornada va ser al duel entre Penya Encarnada i UE Santa Coloma, que va acabar en empat 1-1 i que deixa els groc-i-negres en terra de ningú, a deu punts del liderat, amb 17 de marge per sobre de la salvació. Christian García va avançar els colomencs al 81, i Vaamonde va empatar al 85.