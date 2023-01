Gina del Rio queda 16ª als 20km mass start a Canadà

Actualitzada 30/01/2023 a les 21:02

Gina del Rio ha disputat avui la segona prova dels Campionats del Món júniors d’esquí de fons i ha estat 16ª a la cursa dels 20km mass start que s’ha disputat aquest vespre, en horari andorrà, a Whistler (Canadà), segons informa la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) en un comunicat. Just fa un any, als passats Mundials de Lygna, a Noruega, del Rio era 29ª als 15km mass start.En aquest sentit, durant els primers quilòmetres del Rio se situava entre la 5ª i 7ª posició fins el quilòmetre quatre, quan les favorites van canviar el ritme en la pujada del circuit canadenc. El grup va començar a desfer-se, i una a una anaven perdent terreny, entre elles Del Rio, que es quedava per un moment en terra de ningú, en l’11ª posició, fins al km 5. A partir d’aquest moment es va anar formant un grup de vuit unitats entre les quals es trobava l’esportista andorrana, que tirava del grup marcant el ritme, segons relata la federació.Així, al km 11 l’andorrana deixava la responsabilitat a la resta de fondistes que formaven el grup i es mantenia al mig del grup. La FAE assenyala que del Rio cedia una mica en el grup i tot i seguir l’estela passava 17ª pel km16,2 a 6-8 segons de la primera d’aquest grup perseguidor. Per davant marxaven les dues favorites (la noruega Milla Grosberghaugen Andreassen, i la sueca Lisa Eriksson, que acabaria despenjant-se), a 38 segons altres quatre fondistes, després un grup de cinc més, a 1.20, i ja el grup de Del Rio, que obria ara la polonesa Daria Szkurat, a 1.54.Al final, Del Rio entrava a meta en la 16ª posició amb un crono de 1h03.51,6, a 2.34,0 de la guanyadora, la noruega Andreassen, i a 50 segons del top10.