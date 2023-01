Domini italià a l'obertura de l'Europeu

Franco Pesavento i Sandra Mairhofer s’imposen a Naturland, on Carlos Mejía acaba quart júnior

La tercera edició de l’Andorra Multisport Festival va donar ahir a Naturland el tret de sortida amb la primera de les cinc proves programades, l’Europeu de Triatló d’hivern, que va coronar els italians Franco Pesavento i Sandra Mairhofer com a nous campions continentals. La cursa tenia com a epicentre la Cota 2.000 de Naturland, i els competidors havien de completar un recorregut amb 6,6 quilòmetres corrent, 12 de bicicleta i 12,2 d’esquí de fons, tres disciplines que tant Pesavento com Mairhofer van dominar en tot moment.



A la prova masculina elit, l’italià va superar de més d’un minut el seu immediat