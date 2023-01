Carla Mijares no acaba el segon eslàlom a Vaujany

Actualitzada 29/01/2023 a les 06:54

Carla Mijares no va poder completar el segon eslàlom de la Copa d’Europa de Vaujany (França). L’esquiadora de la FAE no va acabar la primera mànega, igual que havia passat a la primera cita del circuit continental que va disputar-se divendres.D’altra banda, Andorra va tancar la seva participació a l’EYOF d’Itàlia (Festival Olímpic de la Joventut Europea d’Hivern) amb la 51a posició d’Èric Ebri a la cursa de supergegant. L’esquiador de la FAE va fer un temps d’1’08”30, a 4”55 de la victòria, que va ser per a l’hongarès Attila Banyai, acompanyat al podi per Rasmus Bakkevig i Moritz Zudrell. Pirmin Estruga no va disputar la cursa.