El MoraBanc s’imposa a casa al Castelló, i torna a ser primer per la derrota del Palència

El MoraBanc Andorra va encetar la segona volta de la LEB Or amb una victòria contra el TAU Castelló per 84-72 en un duel en què els tricolors van mostrar en molts moments la seva millor versió per facturar la 16a victòria a la competició. A més, la jornada va ser rodona pels homes de Lezkano, que van recuperar el liderat per l’average general, amb la derrota del Palència a la pista del Valladolid per 76-70



El duel va arrencar amb un intercanvi de cops amb els locals fent mal des del triple amb tres de Dee i un de Rubio,