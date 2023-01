Max Palmitjavila tanca els EYOF amb un setè lloc

Actualitzada 28/01/2023 a les 06:52

Max Palmitjavila va aconseguir la setena posició final a la Individual Race, la segona i darrera prova per l’andorrà als European Youth Olympic Festival (EYOF). Palmitjavila va completar la cursa amb un crono de 57’47”, a 5’02” del primer classificat, l’italià Erik Canovi, que va invertir 52’44”09. Marcelo Scarinzi i l’austríac Silvano Wolf van completar el podi amb el segon i tercer lloc, respectivament.D’altra banda, pel que fa a esquí alpí, la jornada no va ser positiva per als tres andorrans al gegant dels EYOF. Àlvar Calvo, Pirmin Estruga i Eric Ebri eren els tres esportistes del país a la sortida i cap dels tres va poder completar la cursa. Calvo i Estruga finalitzaven la primera mànega 42è i 48è, respectivament, però no ho va poder aconseguir fer Ebri, que quedava fora. A la segona mànega, Calvo i Estruga tampoc no van poder completar la baixada i van tancar un dia per oblidar. Avui es disputa el supergegant per tancar aquests EYOF 2023, amb presència de Pirmin Estruga i Àlvar Calvo.