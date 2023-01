L'FC Andorra cau a Granada (2-0) i suma la tercera derrota consecutiva

Actualitzada 28/01/2023 a les 18:09

L'FC Andorra ha perdut al Nuevo Los Cármenes davant un efectiu Granada per 2 a 0, en un partit que l'equip andalús ha resolt en el primer quart d'hora. Dues fogonades del màxim golejador de la categoria, Myrto Uzuni (10' i 14'), ha resultat suficients per un Granada molt efectiu i ham suposat un llast insalvable per l'Andorra, que ha tingut la pilota, ha generat com gairebé sempre, però al què li ha faltat atreviment i maduresa en alguns trams. A la segona part, l'equip tricolor ha fet un pas endavant i ha gaudit de vàries ocasions -un parell d'Iván Gil, Bundu i dues d'Hevel- per aconseguir un gol que hagués suposat un canvi de tendència. És la tercera derrota consecutiva d'un Andorra que ha guanyat només un partit dels darrers vuit i ha sumat cinc punts de 24, però que segueix aferrat amb total convicció a la proposta com a principal camí per assolir les victòries. La propera jornada, un altre històric de campanetes del futbol espanyol, el Reial Saragossa, visita l'Estadi Nacional.