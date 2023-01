Franco Pesavento i Sandra Mairhofer s'imposen a Naturland

Actualitzada 28/01/2023 a les 16:49

Itàlia ha estat la dominadora de la primera jornada de l'Europeu de Triatló d'Hivern que s'ha celebrat aquest matí a Naturland en el marc de l'Andorra Multisport Festival amb les victòries de Franco Pesavento i Sandra Mairhofer en categoria èlit. En homes, Pesavento s'ha imposat altxec Marek Rauchfuss i al també italià Alessandro Saravalle, mentre que a la cursa femenina, Mairhofer ha superat a l’austríaca Carina Wasle i a l’eslovaca Zuzana Michalickov. Andorra ha estat a punt de sumar un podi a la cursa júnior, on Carlos Mejía ha acabat en quarta posició a la prova guanyada per l'italià Riccardo Giuliano.A la resta de categories, els triomfs van ser per a l'espanyola Sofía Lozano (júnior femení), l'eslovaca Zuzana Michalickova (sub 23 femení) i l’italià Mattia Tanara (sub 23 masculí).La cita es completarà demà amb les proves corresponents a la categoria Open, que seran també puntuables pel campionat francoespanyol.