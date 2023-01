El MoraBanc no falla contra el TAU Castelló (84-72)

Actualitzada 28/01/2023 a les 19:49

El MoraBanc Andorra ha encetat la segona volta de la Leb Or amb una victòria per 84-72 contra el TAU Castelló en un duel en què els tricolors han recuperat durant molts moments la millor versió que havien mostrat durant bona part de la temporada. Més enllà d’algun petit tram de dubtes de l’equip, els homes de Natxo Lezkano han fet un duel seriós i no han deixat escapar el triomf.

El duel ha arrencat amb alternatives al marcador, amb els tricolors anotant des de fora amb bons percentatges des del triple, i amb els castellonencs fent mal a la zona amb Stutz. L’entrada de Czerapowicz, però, ha permès al MoraBanc agafar una bona renda al tram final del primer quart gràcies als seus nou punts gairebé seguits, i tancar el primer període 31-18. Els homes de Lezkano han seguit ampliant la diferència, i han arribat a manar per 17 punts (37-20), però una tècnica sobre Rafa Luz per celebrar una cistella, ha semblat canviar el matx. El MoraBanc s’ha descentrat, entre d’altres coses per algunes accions arbitrals més que discutibles, el Castelló ho ha aprofitat amb un parcial de 4-17, i ha reduït la diferència dràsticament al descans amb el marcador reflectint un 43-37.

A la represa, els tricolors han arrencat amb un 10-2 i mostrant, de nou, bones sensacions, fins a tornar a agafar una bona renda de 15 punts amb el MoraBanc fent una altra vegada mal des de la línia de tres punts. Semblava que els homes de Lezkano trencaven ja el partit, però el TAU Castelló ha resistit tornant-se a acostar a deu punts en un tercer quart que ha acabat 63-52. El MoraBanc tenia el duel encarrilat, però ni molt menys tancat, i un triple visitant ha obert l’últim quart situant el Castelló a vuit punts (63-55), però els tricolors s’han posat ja definitivament el mono de fer feina i amb un parcial de 7-0 han marxat 15 amunt de nou (70-55). Els valencians no s’han acabat de rendir fins al final, però els tricolors no han deixat escapar la victòria.

Els tricolors afronten ara una setmana amb doble compromís amb la visita a la pista de l’Alega Cantàbria el dimecres (20.45 hores), i el duel a casa contra l’Albacete el diumenge (18.00 hores), abans de disputar la final de la Copa Princesa d’Astúries la setmana següent contra el Palència.