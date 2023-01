El MoraBanc Andorra s'enfronta al TAU Castelló

Actualitzada 28/01/2023 a les 06:55

El MoraBanc Andorra s’enfronta aquesta tarda (18.00 hores) al TAU Castelló, a la primera jornada de la segona volta de la LEB Or. Amb la Copa Princesa d’Astúries ja al calaix fins a l’11 de febrer, els tricolors volen mantenir la bona dinàmica al campionat de lliga per no perdre pistonada respecte al Palència, que compta amb un triomf més que els tricolors.Sobre el duel d’aquesta tarda, el tècnic tricolor, Natxo Lezkano, va assenyalar que “serà complicat perquè ells venen en una bona dinàmica, i amb la intenció de fer una bona segona volta per entrar al play-off, que és el seu objectiu”, i va afegir que “tenen poc a perdre i molt a guanyar, i això sempre complica els partits”. A més, va destacar que “en aquesta segona volta els partits ja es compliquen molt, i ells són un rival dur i molt físic, i amb molta experiència, i segur que ens posen un partit difícil”.Sobre l’estat de l’equip tricolor, va afirmar que “estic revisant els partits i estic content de la feina que fem en atac i en defensa, però no s’ha de treure mèrit als rivals, que fan que no juguem còmodes ni trobem tanta varietat d’armes com teníem en els primers partits”, i va cloure que “trobarem trampes tots els dies, i hem d’estar preparats per sortejar-les a nivell mental i també tàctic”.Tobias Borg serà l’única baixa tricolor, tot i que l’entrenador basc va explicar que la seva recuperació està evolucionant bé i el jugador es troba amb bones sensacions”.