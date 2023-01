Eder Sarabia prioritza el camí i la proposta de l’equip tot i haver sumat només cinc punts dels darrers 21 en joc

La repercusió del discurs, per moments vehement, que l’entrenador de l’FC Andorra, Eder Sarabia, va mantenir després del darrer partit a l’Estadi Nacional contra l’Albacete no ha fet variar gens el seu pensament. Al contrari. L’entrenador ha fet servir les darreres decisions arbitrals i , segons va deixar clar, el mal ús del VAR, per motivar encara més els jugadors i perquè pugui servir d’esperó al grup de cara al partit de demà al Nuevo Los Cármenes davant del Granada. I és que Sarabia va fer una defensa aferrissada de l’estil, de la proposta i del camí escollit per sobre