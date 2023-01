Henry O'Meara, fora de les finals per dolor lumbar

Actualitzada 27/01/2023 a les 07:07

Henry O’Meara no va tenir opcions d’accedir a les finals de slopestyle en freestyle al Festival Olímpic Europeu de la Joventut (FOJE), que es disputa a Itàlia. El surfista de neu de l’Andorra Freestyle Club va haver de lluitar moltíssim en unes qualificacions molt difícils en què fins i tot va patir dolor lumbar. En aquesta situació no va fer la ronda que volia i tan sols va poder disputar la primera perquè a la segona no va poder pel dolor. O’Meara, que segueix sumant experiència, va sumar 37,00 punts amb l’exercici, en unes qualis que van dictaminar els 10 riders que disputaran avui les finals.