Top 15 de Roger Puig al gegant dels Mundials d'Espot

Actualitzada 26/01/2023 a les 18:30

Roger Puig ha acabat avui 14è al gegant dels Mundials d'Espot, entrant al top 15 i complint l'objectiu plantejat per l'equip. L'esquiador andorrà millora així la 17a posició que havia assolit als passats Mundials o als Jocs Paralímpics en aquesta disciplina. El podi de la cursa d'avui ha estat encapçalat per Arthur Bauchet, de França, seguit pel suís Theo Gmuer i l'italià Federico Pelizzari.El secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, s'ha desplaçat avui a Espot per encoratjar a l'esportista a continuar treballant pels bons resultats, segons informa la Federació Andorrana d'Esquí. Puig tornarà a competir dissabte, en la cursa eslàlom que tancarà els Mundials d'Espot.Nou podi per l'equip masculí, amb victòria d'Àxel Esteve i la segona posició d'Àlex Rius al segon eslàlom FIS a Engelberg, a Suïssa. Esteve ha guanyat amb 1.29.59, millorant a 24.16 els punts FIS, després de fer segon a la primera mànega i guanyar la segona. El seu company Àlex Rius ha guanyat la plata a 1.12 per sota d'Esteve, després de guanyar la primera mànega i quedar setè a la segona, amb un temps d'1.30.71 i 33.29 punts.Íria Medina s'ha classificat en setena plaça al gegant FIS d'Alleghe, amb un crono de 2.04.53, a 3.19 de la guanyadora, la nord-americana Keely Cashman. Així, l'andorrana ha marcat 54.54 punts.Per últim, Júlia Rodríguez ha aconseguit la cinquena posició en l'última jornada de l'Ecureuil d'Or. Rodriguez ha acabat la primera mànega amb el cinquè crono, mentre que en la segona ha baixat fins al tretzè,