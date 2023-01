Selecció d'esquiadors experts per preparar les pistes Avet i Àliga

Actualitzada 26/01/2023 a les 17:36

Un total de 90 derrapadors amb perfils d'esquiador expert formaran part de l'equip de preparació i manteniment de les pistes Avet i Àliga per a les Finals de la Copa del Món Andorra 2023. Durant els darrers tres dies, els tècnics han estat seleccionant entre un centenar de monitors de l'escola d'esquí i snowboard dels sectors de Soldeu El Tarter i Pal Arinsal de Grandvalira Resorts, que s'han presentat per optar a aquestes tasques de cara a l'esdeveniment que tindrà lloc del 13 al 19 de març al Principat.Concretament, 40 seran escollits de l'escola d'esquí, mentre que 50 seran voluntaris amb perfil expert del país i de destinacions de proximitat, segons informa l'organització de les finals. Tanmateix, afegeixen que les pistes Avet i Àliga s'estan treballant amb els equips de neu de cultiu i màquines trepitjaneu i, pròximament, s'afegiran els equips que instal·laran les xarxes de protecció per garantir la seguretat durant les curses..