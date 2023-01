Sanció de deu punts i 400 euros al VPC femení per alineació indeguda

El rival, l’Hospitalet, va reclamar que quatre de les tricolors tenien doble llicència

Al VPC Andorra femení li ha sortit massa cara la clara victòria assolida a Prada de Moles el 18 de desembre davant l’Hospitalet. L’equip tricolor, tot i resoldre aquell enfrontament per 72 a 5, ha estat sancionat per la Federació Catalana de Rugbi (FAR) amb la pèrdua de deu punts i una multa econòmica de 400 euros per l’alineació indeguda de quatre jugadores. El conjunt català va reclamar dies després en entendre que, per tenir doble llicència amb dos equips –a França i al VPC– aquestes quatre jugadores no podien jugar.



El club va presentar al·legacions, que no van prosperar, i