La selecció absoluta jugarà dos partits menys al Preeuropeu

Actualitzada 26/01/2023 a les 05:49

El comitè executiu de la UEFA es va reunir ahir a Nyon amb el principal punt a l’ordre del dia de revisar el nou panorama del futbol de seleccions. Un dels canvis es troba en el calendari de la Nations League, en què participa la selecció, en el seu grup D. A partir de la propera edició la competició tindrà una eliminatòria més, que es disputarà al març, però no afectarà Andorra, ja que serà un play-off entre tots els segons de grup de les lligues A, B i C.El que sí que afecta els tricolors en el nou format serà la propera fase de classificació per a l’Eurocopa 2024. Ara, se sortejaran les seleccions en 12 grups de quatre i cinc equips, en lloc dels sis actuals i, per tant, la selecció tindrà un rival menys a la lligueta i jugarà dos partits menys, perquè estarà enquadrada en un grup de cinc equips.