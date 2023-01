Aprovat el calendari de tancament de les instal·lacions esportives

Actualitzada 26/01/2023 a les 05:43

El consell de ministres va aprovat ahir el calendari de tancament i dies intensius de les instal·lacions esportives del país, (Poliesportiu d’Andorra, pavelló Joan Alay, Estadi Nacional i Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino) per al 2023.Per altra banda, també es va informar que, en cas de necessitat per a entrenaments d’esportistes professionals o esportistes d’alt nivell becats al programa ARA –amb el vistiplau previ del ministeri de Cultura i Esports–, les entitats esportives que ho demanin podran utilitzar les instal·lacions durant aquests dies de tancament o fora dels horaris intensius, fent-se càrrec les mateixes entitats o federacions de les despeses de seguretat per obrir i tancar els pavellons. L’horari intensiu a les esmentades instal·lacions s’aplicarà els dies 24 i 31 de desembre del 2023 i el 5 de gener del 2024.