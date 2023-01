La cúpula de l’FC Andorra s’alinea amb les queixes del tècnic, Eder Sarabia, que serà sancionat amb un partit

La gota que va fer vessar el got de la paciència del tècnic de l’FC Andorra, Eder Sarabia, porta el nom d’Alejandro Quintero González. Més ben dit, una decisió de l’àrbitre andalús després de consultar el VAR –durant gairebé cinc minuts– una acció que ell mateix havia penalitzat amb una targeta groga a Pastor, central tricolor. “Semblem els tontos del poble”, va ser la frase que Eder Sarabia va deixar anar amb més força i vehemència durant la seva compareixença posterior a la derrota davant l’Albacete, marcada per l’acció revisada amb el videoarbitratge.



L’entrenador tricolor va mostrar el seu enuig per