Quatre andorrans al Top 10 de la FIS de Val Palot

Actualitzada 24/01/2023 a les 05:55

Axel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella van facturar amb una bona actuació l’eslàlom FIS que es va disputar a Val Palot (Itàlia). Els quatre milloraran lleugerament els punts FIS, però a més Esteve va ser el guanyador de la cursa, Rius va acabar tercer al podi, quart va ser Gabriel i Cornella va finalitzar 10è. Esteve es va imposar amb 1’19”53 i va marcar 26,86 punts FIS, que li serviran per fer mitjana i rebaixar els actuals 25,22. Per la seva part, Àlex Rius va ser tercer –segon, el búlgar Kalin Zlatkov, a 0”20 d’Esteve– a 0”31 d’Axel, amb 29,71 punts que milloraran els actuals 29,88 que té. Bartumeu Gabriel, que va finalitzar en la quarta posició amb +0”59 respecte al temps d’Esteve, i amb 32,28 punts, també tindrà una lleugera millora dels actuals 32,20. Per últim, Top 10 de Xavi Cornella, amb la 10a posició i a +1”27 d’Esteve, amb 38,52 punts, molt a prop dels actuals 35,02 en eslàlom.