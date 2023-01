Eder Sarabia esclata contra el videoarbitratge: "Semblem els 'tontos' del poble"

Actualitzada 24/01/2023 a les 17:00

El tècnic de l'FC Andorra, Eder Sarabia, va mostrar el seu enuig envers l'actuació de l'àrbitre del partit davant l'Albacete, Quintero González, un cop finalitzat el partit que va acabar amb derrota tricolor (0-1). Sarabia, molt enfadat a la conclusió de l'enfrontament, va assenyalar que "semblem elsdel poble" i va assegurar que "ja m'agradaria que em tractessin com l'Albacete o altres equips, tindríem 12 punts més. És la realitat". L'expulsió de Pastor al minut 54 després de revisar el VAR i quan, primerament, el jugador de l'Andorra havia estat penalitzat només amb una groga va treure de polleguera el tècnic: "El VAR no estava per això. El VAR no hi era perquè triguin quatre minuts a decidir una jugada. O es manifesta o no es manifesta... O es manifesta o no es manifesta!".L'entrenador de l'FC Andorra va ser expulsat amb doble targeta groga i serà sancionat per un partit, que complirà dissabte al Nuevo Los Cármenes davant el Granada.