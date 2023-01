Test d'alçada contra l'Albacete

Els tricolors volen recuperar la seva millor versió contra un rival de la part alta de la lliga

L’FC Andorra rep l’Albacete amb l’objectiu de continuar fent-se fort a l’Estadi Nacional. Els tricolors venen del cop amb la derrota a Burgos, i buscaran els tres punts per no perdre distància respecte a les posicions de play-off, que abans del duel d’aquesta nit són a sis punts per als homes d’Eder Sarabia. No serà fàcil, però, i és que el conjunt manxec, vell conegut de l’FC Andorra amb els duels de Primera RFEF del curs passat, és també a la part alta, amb quatre punts més que el conjunt tricolor.



Sobre el matx contra l’Albacete, el tècnic tricolor, Eder Sarabia,