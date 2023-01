O'Meara no es classifica per a la final en 'Big Air'

Actualitzada 23/01/2023 a les 05:57

Henry O’Meara va obrir la participació andorrana als FOJE d’hivern d’Itàlia (Festival Olímpic de la Joventut Europea) sense poder-se classificar per a la final de Big Air en la modalitat d’esquí freestyle.L’esquiador va tenir dues caigudes durant les dues baixades, i això va suposar-li acabar el 22è de 23 participants i que no pogués accedir a la gran final. A la primera mànega, O’Meara va aconseguir 13 punts, mentre que a la segona en va fer 12,2, quan el tall per passar a la final va ser en 75 punts. L’esquiador d’estil lliure disputarà dijous la qualificació en Slopestyle.Pel que fa a la resta de representants del país, els esquiadors alpins (Àlvar Calvó, Èric Ebri i Pirmin Estruga) s’estrenaran demà amb la cursa d’eslàlom, mentre també demà ho farà el representant d’esquí de muntanya, Max Palmitjavila, amb la cursa esprint.