L'Enfaf cau contra la Fundació UE Vic i trenca la bona dinàmica

Actualitzada 23/01/2023 a les 05:53

L’Enfaf Construccions Modernes va caure contra la Fundació Unió Esportiva Vic per 0-2 a la Primera Catalana femenina, i no va poder sumar la cinquena victòria consecutiva. Les tricolors arribaven amb una bona dinàmica a la part alta de la taula, però es van veure sorpreses per les catalanes, que es van acabar enduent els deu punts a l’estadi d’Alàs.Clara Sonet va poder obrir el marcador per al conjunt visitant quan s’havien disputat 12 minuts de joc, però això no va enfonsar les tricolors, que van anar per l’empat en tot moment, tot i que el que va acabar arribant va ser la segona diana del conjunt català, obra d’Anna Domènech, que va acabar sentenciant el partit al minut 79.Tot i la derrota, les tricolors continuen a la part alta de la classificació i són terceres, a 11 punts del líder i a nou del segon classificat, el Torelló, que serà el proper rival de l’Enfaf, diumenge que ve.