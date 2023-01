Inter i Ordino, i FC Santa Coloma i Pas de la Casa, a 'semis' de la Copa

Actualitzada 23/01/2023 a les 05:51

Els quarts de final de la Copa Constitució van tancar-se sense sorpreses, i van oferir duels entre Inter i Ordino, i entre FC Santa Coloma i FC Pas de la Casa a les semifinals.L’actual campió de la Lliga Multisegur Assegurances va complir els pronòstics i va superar la UE Sant Julià per 0-3 gràcies a les dianes de Roger Marcè i Domi Berlanga a la primera meitat, i de Sergi Moreno, que tornava al conjunt escaldenc, a la represa. El seu rival a les semifinals serà l’FC Ordino, que va endur-se l’altre duel entre equips de la Lliga Multisegur Assegurances per 2-0 contra la Penya Encarnada d’Andorra. El duel no va poder decidir-se fins a la segona meitat amb un doblet de Coro per als ordinencs.Qui no va fallar tampoc va ser l’FC Santa Coloma, que va superar per 0-3 l’Atlètic Amèrica, d’inferior categoria, amb gols de Virgili, Mourelo i Kilian, i es veurà les cares a les semifinals amb l’FC Pas de la Casa. Els encampadans, líders de la Lliga Unida, van imposar-se per 0-3 a l’Assega Ranger’s en l’únic duel entre equips de Segona Divisió.