Exhibició del VPC contra l'INEF en el retorn a la competició

Actualitzada 23/01/2023 a les 05:50

L’equip masculí del VPC Andorra va tornar a la competició de Primera Catalana amb una exhibició davant de l’INEF Barcelona, a qui va superar per un contundent 99-7. Els tricolors feia més d’un mes que no jugaven, però no van notar la falta de ritme en cap moment i al descans ja gua-nyaven per 59-0. A la represa, els homes de Dani Raya van continuar fent el seu joc i no van donar cap opció als barcelonins amb el 99-7 final.El VPC suma dues victòries en dos duels a la Divisió d’Honor Catalana, i la propera jornada s’enfrontarà al líder de la competició, l’FC Barcelona, dissabte al camp de la Teixonera a Barcelona.