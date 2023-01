Cande Moreno no completa el supergegant a Cortina d'Ampezzo

L’esquiadora tanca el triplet de curses a Itàlia sense poder completar la prova

Cande Moreno no va poder completar la Copa del Món de supergegant disputada a Cortina d’Ampezzo (Itàlia). Després d’haver estat 34a a la primera cursa de descens i no acabar la segona, l’esquiadora de la FAE tampoc no va poder finalitzar la prova en la modalitat de supergegant. Moreno va arrencar bé marcant el 34è millor registre al primer punt cronometrat (sortia amb el dorsal 54 de 55 participants), però a la segona part va fer un interior, que va fer que tingués una caiguda.



Després de la prova, Moreno va manifestar que “no definiria el cap de setmana com a