Special Olympics participa al Campionat de Catalunya

Actualitzada 22/01/2023 a les 06:35

La federació esportiva Special Olympics Andorra prendrà part avui al Campionat de Catalunya de Natació, organitzat per la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, a les instal·lacions del Club de Natació Lloret de Mar.L’equip, patrocinat per la Fundació Crèdit Andorrà, disposarà de 16 nedadors i nedadores, i serà format per Jordi Tarifa, Nelson Gonçalves, Oriol March, Abdel Zarioh, Juan Pablo Bellenzier, Cristian de Sousa, Jordi Caetano, Sandra Marrackchi, Jordi Tenias, Sergi Cuberes, Jennifer Vilchez, Nàdia Roser, Aina Baron, Clàudia Ramos, Pau Alay i Miriam Pons.