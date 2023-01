Repartiment de punts al Comunal entre Andorra HC i CP Vilafranca (5-5)

Actualitzada 22/01/2023 a les 06:39

L’Andorra HC va empatar contra el CP Vilafranca en un duel en què els tricolors no van poder tancar el partit i van veure com el conjunt català els empatava quan faltaven només tres segons per al final. Els homes de Nil Castellví van patir a causa de les errades defensives, que van fer que els visitants es posessin 3-4, tot i que van ser capaços de capgirar el marcador fins al 5-4. A l’última jugada, però, amb el Vilafranca traient el cinquè home i atacant sense porter, els locals van cometre una errada que va suposar el 5-5 definitiu. L’Andorra HC s’enfrontarà la propera setmana al Ribes, en un duel clau per a l’entrada a la segona fase.